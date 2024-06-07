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Spor

Vincenzo Montella'nın karar günü! A Milli Takım'ın nihai kadrosu belli oluyor

Vincenzo Montella bugün kararını verecek. A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'te mücadele edecek olan nihai kadrosu netleşecek. İşte detaylar...

7 Haziran 2024 Cuma 10:36 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'nın karar günü! A Milli Takım'ın nihai kadrosu belli oluyor
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A Milli Takımımız, 10 Haziran'da Polonya ile oynayacağı karşılaşma için perşembe bu ülkeye geçiş yaptı. Ümit Milli Takımımız'la da burada antrenman maçı da yapacak A Milliler'de teknik direktör Vincenzo Montella, bugün (cuma) zor bir karar verecek.

EURO 2024 finalleri öncesi takımlar minimum 23, maksimum 26 oyuncuyu bu akşam TSİ 23.00'e kadar UEFA'ya bildirmeleri gerekiyor.

Ay-Yıldızlılar'da açıklanan geniş kadrodan Bertuğ Yıldırım, Ümitler'e geçiş yaptı. Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak da sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Şu anda Montella'nın elinde 31 oyuncu yer alıyor ve bunlardan en az 5 isim, EURO 2024 finallerini göremeyecek.

A Milli Takım'ın geniş kadrosu:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Enes Ünal (Bournemouth), Yusuf Yazıcı (Lille)

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