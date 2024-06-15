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  • Vincenzo Montella'nın planı belli oldu! Arda Güler için Carlo Ancelotti taktiği
Spor

Vincenzo Montella'nın planı belli oldu! Arda Güler için Carlo Ancelotti taktiği

EURO 2024'te boy gösterecek olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler için kararını verdi. İtalyan çalıştırıcı, genç oyuncudan Carlo Ancelotti'nin faydalandığı gibi faydalanmak istiyor. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR15 Haziran 2024 Cumartesi 09:40 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'nın planı belli oldu! Arda Güler için Carlo Ancelotti taktiği
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Türkiye, EURO 2024'e 18 Haziran'da oynayacağı Gürcistan maçı ile start verecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella, zorlu karşılaşmanın ilk 11'i için Almanya'daki antrenmanlarda bazı denemeler yapıyor. İtalyan çalıştırıcı, sürpriz bir plan üzerinde kafa yoruyor. Montella, Gürcistan maçında Arda Güler'den Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin faydalandığı gibi faydalanmak istiyor. İtalyan çalıştırıcı, 19 yaşındaki genç futbolcuyu mücadeleye sonradan sokarak yorgun düşen rakibini nakavt etmeyi planlıyor.

BAŞKA ALTERNATİFLERİ DE ÇALIŞIYOR

Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Orkun Kökçü üçlü orta sahası ile karşılaşmaya başlamak istiyor. Savunmanın göbeğinde ise Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Kaan Ayhan'ın yer alması bekleniyor. İtalyan hoca, bu ilk 11 dışında Arda'nın da ana kadroda yer aldığı seçenekler üzerinde de çalışmalar yapıyor. Başarılı çalıştırıcı, son kararını iki gün içerisinde verecek.

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