İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4742
  • EURO
    38,3114
  • ALTIN
    3386.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Vinicius Jr.'a dev teklif!

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr., Suudi Arabistan'dan gelen dev teklifin odağında. Kamu Yatırım Fonu destekli kulüpler, 24 yaşındaki oyuncu için 200 milyon sterlin (yaklaşık 235 milyon avro) teklif etmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ4 Mart 2025 Salı 09:41 - Güncelleme:
Vinicius Jr.'a dev teklif!
ABONE OL

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi, Neymar'ın ayrılığının ardından yeniden güçlenmek için transfer piyasasında büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid'in Brezilyalı süperstarı Vinicius Jr. için 200 milyon sterlinlik rekor bir teklif planlanıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, 2017'de Neymar için ödenen 222 milyon avroluk bonservis rekoru kırılacak.

24 yaşındaki yıldızın, Real Madrid ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Suudi kulüpleri, Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) desteğiyle bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Kaynaklara göre, Vinicius'un temsilcileriyle ön görüşmeler başladı. Brezilyalı futbolcunun piyasa değerinin önümüzdeki yıldan itibaren düşebileceği belirtilirken, Suudi yetkililer bu yaz transferi tamamlamak için harekete geçti.

Eğer bu hamle gerçekleşirse, Vinicius Jr., Neymar, João Cancelo, Kalidou Koulibaly ve Yassine Bounou gibi yıldızları kadrosuna katan Al-Hilal'e katılabilir. Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası öncesinde futbolun küresel çekiciliğini artırmayı hedefliyor.

Real Madrid, La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinde kilit rol oynayan oyuncusunu bırakmak istemiyor. Ancak astronomik teklif ve oyuncunun İspanya'da yaşadığı ırkçılık olayları, karar sürecini etkileyebilir. Daha önce bu konuda şikayetlerini dile getiren Vinicius, "Sadece futbol oynamak istiyorum ama zorlanıyorum. Oynama isteğim giderek azalıyor." demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.