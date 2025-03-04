Vinicius Jr.'a dev teklif!

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi, Neymar'ın ayrılığının ardından yeniden güçlenmek için transfer piyasasında büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid'in Brezilyalı süperstarı Vinicius Jr. için 200 milyon sterlinlik rekor bir teklif planlanıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, 2017'de Neymar için ödenen 222 milyon avroluk bonservis rekoru kırılacak.

24 yaşındaki yıldızın, Real Madrid ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Suudi kulüpleri, Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) desteğiyle bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Kaynaklara göre, Vinicius'un temsilcileriyle ön görüşmeler başladı. Brezilyalı futbolcunun piyasa değerinin önümüzdeki yıldan itibaren düşebileceği belirtilirken, Suudi yetkililer bu yaz transferi tamamlamak için harekete geçti.

Eğer bu hamle gerçekleşirse, Vinicius Jr., Neymar, João Cancelo, Kalidou Koulibaly ve Yassine Bounou gibi yıldızları kadrosuna katan Al-Hilal'e katılabilir. Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası öncesinde futbolun küresel çekiciliğini artırmayı hedefliyor.

Real Madrid, La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinde kilit rol oynayan oyuncusunu bırakmak istemiyor. Ancak astronomik teklif ve oyuncunun İspanya'da yaşadığı ırkçılık olayları, karar sürecini etkileyebilir. Daha önce bu konuda şikayetlerini dile getiren Vinicius, "Sadece futbol oynamak istiyorum ama zorlanıyorum. Oynama isteğim giderek azalıyor." demişti.