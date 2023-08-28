Vinicius Jr'dan kötü haber: Uzun süre forma giyemeyecek

Ligdeki ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Real Madrid, puanını 9'a yükselterek yeni sezonda 3'te 3 yaptı.
Carlo Ancelotti'nin ekibine Celta Vigo maçında sakatlanan Vinicius Jr.'dan kötü haber geldi.
Athletic'te yer alan haberde maçta sakatlanan Brezilyalı oyuncunun hafta sonu oynanacak Getafe maçında forma giyemeyeceği ve milli takım maçlarını da kaçıracağı ifade edildi.
Haberde Vinicius'un Şampiyonlar Ligi ilk maçıyla birlikte LaLiga'daki Getafe, Real Sociedad ve Atletico Madrid maçlarında da forma giymesinin beklenmediği belirtildi.