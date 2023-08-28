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Spor

Vinicius Jr'dan kötü haber: Uzun süre forma giyemeyecek

Real Madrid'in Celta Vigo ile oynadığı maçta sakatlanan Vinicius Jr'ın eylül ayındaki milli maçlarda forma giyemeyeceği ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 18:46 - Güncelleme:
Vinicius Jr'dan kötü haber: Uzun süre forma giyemeyecek
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Ligdeki ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Real Madrid, puanını 9'a yükselterek yeni sezonda 3'te 3 yaptı.

Carlo Ancelotti'nin ekibine Celta Vigo maçında sakatlanan Vinicius Jr.'dan kötü haber geldi.

Athletic'te yer alan haberde maçta sakatlanan Brezilyalı oyuncunun hafta sonu oynanacak Getafe maçında forma giyemeyeceği ve milli takım maçlarını da kaçıracağı ifade edildi.

Haberde Vinicius'un Şampiyonlar Ligi ilk maçıyla birlikte LaLiga'daki Getafe, Real Sociedad ve Atletico Madrid maçlarında da forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

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