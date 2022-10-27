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Spor

Vinicius Junior: Karim Benzema bana her gün çok şey öğretiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior, takım arkadaşı Karim Benzema hakkında açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 2022 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
Vinicius Junior: Karim Benzema bana her gün çok şey öğretiyor
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Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, takım arkadaşı Karim Benzema ile ilişkisi hakkında konuştu.

22 yaşındaki Brezilyalı yıldız oyuncu, "Karim bana her gün çok şey öğretiyor. Ben de onun geçen sezon olduğu gibi çok gol atabilmesi için sahada her şeyi yapıyorum. Bana çok yardımcı olan bir insan ve ben de ona sahada yardım etmeye çalışıyorum." dedi.

22 yaşındaki futbolcu, ayrıca, "Cristiano Ronaldo ile bu kadar uzun süre birlikte oynadıktan sonra takımın yıldızı olması Karim için çok önemli. Ona yardım edebildiğim için mutluyum." sözlerini sarf etti.

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