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Spor

Vinicius Junior, mahkemede ifade verdi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Vinicius Junior, maç sırasında ırkçılığa maruz kalmasıyla ilgili davada ifade verdi.

5 Ekim 2023 Perşembe 18:01 - Güncelleme:
Vinicius Junior, mahkemede ifade verdi
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Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior, ırkçılığa maruz kalmasıyla ilgili davada ifade verdi.

Real Madrid'in Valencia'ya konuk olduğu 21 Mayıs'ta oynanan maç sırasında tribünlerden ırkçı içerikli tezahüratlara maruz kalan Vinicius, Madrid'deki duruşmaya katıldı. Davada, yaşları 18 ile 21 arasında olan üç Valencia taraftarı tutuksuz yargılanıyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Vinicius ifadesinde, maç sırasında tribünlerden yapılan tezahüratlar nedeniyle "aşağılandığını ve onurunun rencide edildiğini" vurguladı. Maçta tüm tribünlerden ırkçılık içerikli tezahürata maruz kaldığını kaydeden 23 yaşındaki oyuncu, kamu adına dilenecek özrü kabul etmeyeceğini de kaydetti.

Vinicius Junior'ın takım arkadaşı Eder Militao da aynı davada tanık olarak 23 Kasım'da ifade verecek.

Öte yandan davanın ardından yazılı açıklama yapan Valencia Kulübü, Vinicius Junior'ın ifadesinin şaşkınlıkla karşılandığı belirtilerek, "Bu ifadeleri kabul etmiyoruz. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de önceden söylediği gibi böyle bir davranış stattaki tüm taraftar için genellenemez." ifadelerini kullandı.

  • RealMadrid
  • ViniciusJr
  • ırkçılıkhakları

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