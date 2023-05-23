Vinicius Junior'a korkunç tehdit!

Real Madrid'in deplasmanda Valencia'ya konuk olduğu maçta Vinicius Junior, ırkçı hakaretlere maruz kaldı.

Maç sırasında tepkisini gizlemeyen Vinicius; sonrasında kırmızı kart gördü.

Bu olay sonrası dünyanın dört bir tarafından Brezilyalı yıldıza destek geldi. Valencia Kulübü de ırkçı hakaretleri yapan taraftarları ömür boyu stadyumundan men ettiğini açıkladı.

SKANDAL BÜYÜYOR

Son olarak Madrid şehrinde, Vinicius'u sembolize eden bir maketin köprüye asıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Bunun üzerine Madrid polisi, 4 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Diğer taraftan ırkçı hakaretlerle alakalı LaLiga yönetimi de soruşturma başlattığını duyurmuştu.