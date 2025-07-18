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Spor

Vinicius Junior'a Suudi Arabistan'dan rekor teklif: 350 milyon euro

Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, Haziran 2027'ye kadar sözleşmeli olsa da, Suudi Arabistan kulüpleri onu kadrosuna katmak için 350 milyon euro bonservis ve 1 milyar euro maaş teklif etmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi18 Temmuz 2025 Cuma 08:32 - Güncelleme:
Vinicius Junior'a Suudi Arabistan'dan rekor teklif: 350 milyon euro
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Real Madrid'in yıldız kanat oyuncusu Vinicius Junior, sözleşmesi Haziran 2027'de sona ermesine rağmen henüz uzatma konusunda karar vermedi. Brezilyalı futbolcuya Suudi Arabistan'dan göz kamaştırıcı bir teklif geliyor. Al-Hilal Başkanı Esteve Calzada, lig yönetiminin bazı kulüplerle temas halinde olduğunu ve büyük bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Her şey mümkün" dedi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Suudi Arabistan kulüpleri, Vinicius için tam 350 milyon euro bonservis teklif etmeye hazırlanıyor. Buna ek olarak, oyuncuya beş yıllık sözleşme karşılığında 1 milyar euro maaş verileceği konuşuluyor. Bu rakamlar, futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş seviyede.

Vinicius, São Gonçalo doğumlu olmasına rağmen Real Madrid'deki yolculuğuna devam etme kararlılığı gösteriyor. Ancak, Suudi Arabistan'ın futbol dünyasındaki yükselen etkisi ve astronomik teklifleri, kulübün kararını zorlu bir hale getiriyor.

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