Vinicius Junior'dan Juventus maçı mesajı: Hata yapma lüksümüz yok

Real Madrid forveti Vinicius Junior, takımının Salzburg karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyetin ardından FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Juventus ile oynayacakları mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"Bu turnuvada attığımız gol, attığımız gol pası ve başardığımız her şey beni heyecanlandırıyor. Şimdi en kritik aşamaya geliyoruz; en çok keyif aldığımız ve bu kulüp için önemli bir kupa kazanma şansına sahip olduğumuz kısım," diyen Brezilyalı yıldız, takımın motivasyonuna dikkat çekti.

Kulübün resmi basın servisine konuşan Vinicius, "İyi hissediyoruz. İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarı biraz daha yavaştı ama bu normal. Bir sonraki maç olan son 16 turundan önce toparlanmamız gerekiyor ki bu çok önemli ve hata yapma lüksümüz yok," ifadelerini kullandı.