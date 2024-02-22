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Spor

Vinzenco Montella, Pendikspor'u ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig ekibi Pendikspor'u ziyaret etti.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 16:07 - Güncelleme:
Vinzenco Montella, Pendikspor'u ziyaret etti
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'un antrenmanını ziyaret etti.

Pendikspor Kulübünden yapılan açıklamada, Montella ile birlikte A Milli Takım idari ve teknik ekibinin de ziyarette yer aldığı kaydedildi.

Takımın EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıkları kapsamındaki idmanı öncesi Montella'nın, teknik direktörü Ivo Vieira ve futbolcularla bir araya gelerek sohbet ettiği aktarılırken, "Montella, sohbetin ardından antrenmanımızın tamamını takip etti. İtalyan teknik adam, teknik direktörümüz Ivo Vieira, yöneticilerimiz ve futbolcularımıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, başarı diledi." ifadeleri kullanıldı.

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