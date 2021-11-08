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  • Virgil van Dijk'a benzetildi! İngiliz devi Atilla Szalai'nin peşinde
Spor

Virgil van Dijk'a benzetildi! İngiliz devi Atilla Szalai'nin peşinde

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar defansı Atilla Szalai, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız stoperi Virgil van Dijk'e benzetilen Atilla Szalai için Chelsea'nin ocak ayında Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı belirtildi.

8 Kasım 2021 Pazartesi 18:29 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 18:55
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Fenerbahçe'nin 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Atilla Szalai, sergilediği başarılı performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin ara transfer döneminde Atilla Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.

CHELSEA, ATILLA SZALAI İÇİN GELİYOR!

The Sun'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, yakından takip ettiği Atilla Szalai için ocak ayında Fenerbahçe'ye teklifte bulunacak.

SZALAI, VIRGIL VAN DIJK'A BENZETİLDİ

Aynı habere göre, Fenerbahçe forması giyen 23 yaşındaki Atilla Szalai, Liverpool'un yıldız defans oyuncusu Virgil van Dijk'a benzetildi.

FENERBAHÇE, 2 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Güney Kıbrıs Ligi ekiplerinden Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Atilla Szalai için 2 milyon euro bonservis vermişti. 23 yaşındaki Macar defans oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maça çıktı.

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