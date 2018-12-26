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Virgil van Dijk'tan Ozan Kabak'a imzalı forma

Liverpool’un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk’in Galatasaray’ın genç stoperi Ozan Kabak’a imzalı forma göndermesi sonrası ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk’in Galatasaray’ın genç stoperi Ozan Kabak’a imzalı formasını göndermesi dikkat çekmişti. İşin aslı ise ortaya çıktı. Hollandalı yıldızın sarı-kırmızılı takımdan Ömer Bayram’la çocukluk arkadaşı olduğu belirlendi. Van Dijk ile Ozan arasındaki kontağın bu şekilde kurulduğu öğrenildi. Ayrıca Hollandalı stoperin televizyondan Galatasaray-Porto maçını da takip ettiği ve genç yıldızın performansını beğendiği bildirildi. Hollandalı futbolcu mesajını da yine Ömer Bayram aracılığıyla Ozan’a iletti. 

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