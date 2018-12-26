Virgil van Dijk'tan Ozan Kabak'a imzalı forma

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk’in Galatasaray’ın genç stoperi Ozan Kabak’a imzalı formasını göndermesi dikkat çekmişti. İşin aslı ise ortaya çıktı. Hollandalı yıldızın sarı-kırmızılı takımdan Ömer Bayram’la çocukluk arkadaşı olduğu belirlendi. Van Dijk ile Ozan arasındaki kontağın bu şekilde kurulduğu öğrenildi. Ayrıca Hollandalı stoperin televizyondan Galatasaray-Porto maçını da takip ettiği ve genç yıldızın performansını beğendiği bildirildi. Hollandalı futbolcu mesajını da yine Ömer Bayram aracılığıyla Ozan’a iletti.