IHA 14 Nisan 2020 Salı 11:20 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 11:22

Halkbank’ın Sloven pasör çaprazı Toncek Stern, Türkiye izlenimlerini anlattı. Türkiye’de voleybol seviyesinin çok yüksek olduğunu belirten Stern, "Virüs süreci kaçınılmaz olarak voleybolu durdurdu. Devam etseydi iki kulvarda da final oynama şansımız yüksekti” dedi. Stern, Slovenya’daki evinden vatandaşlara ’Evde kal’ çağrısı da yaptı.

Halkbank ailesine, ara transfer döneminde katılan Halkbank’ın Sloven pasör çaprazı Toncek Stern, Türkiye’deki izlenimlerini anlattı. Yetenekli bir oyuncu olarak tanınan Tonek Stern’e arkadaşları ’Tona’ diyor. Mevki pasör çaprazı, takımın sayı yükünü paylaşmak üzere görev yapıyor, pozisyonu gereği.

Stern, ülkesi Slovenya’da, ilkokulun beşinci sınıfında voleybola başlamaya karar vermiş. Şehrindeki kulüpte oyuncu, koç ve spor direktörü olan babasından etkilenmiş. Hikayesini, “Slovenya’da Calcit Kamnik’e gittim; Slovenya Ligi, CEV Kupası ve MEVZA organizasyonlarında forma giydim. Orada üç sezon kaldıktan sonra İtalya’ya gidip iki yıl Verona’da oynadım. Sonra Latina takımı ile anlaştım. Bu son sezonun ilk yarısını Polonya’nın Bydgoszcz ekibinde geçirdim. Ardından da Halkbank’a geldim” diyerek anlatıyor.

Yaptığı gözlem ve deneyimleri sonucunda Türkiye’deki voleybol seviyesini oldukça yüksek bulduğunu kaydeden başarılı sporcu, özellikle de ilk 6 sıradaki takımın düzeyini çok beğeniyor.

"HALKBANK ÜST DÜZEY"



Oynadığı takım Halkbank, söz ettiği 6 takımdan biri. Stern, “Halkbank Spor Kulübü hakkında söylenecek kötü bir yan yok, bulamazsınız. Çünkü gerçekten kariyerimdeki ve Avrupa’daki en iyi kulüplerden biri. Personel, staff, oyuncular üst düzeyde ve çok profesyonel. Türkiye Ligi ve kupasında üst sıralarda yer alma şansımızın yüksekti. Virüs süreci kaçınılmaz olarak voleybolu durdurdu. Devam etseydi iki kulvarda da final oynama şansımız yüksekti” dedi.

EVDE ÇALIŞIYOR, UYARIYOR



Şu anda Slovenya’daki evinde süreci takip eden genç oyuncu, koronavirüsle ilgili durumun Türkiye’deki gibi seyrettiğini belirterek, “Sadece eczane ve marketler açık. Ama umarım bu mümkün olan en kısa sürede geçecek, dünya daha iyi olacak! Ben şanslıyım, çünkü ailemin büyük bir bahçeye sahip büyük bir evi var. Böylece evimizin etrafında tehlikeye maruz kalmadan koşma ve antrenman yapma şansım var. Ayrıca kardeşim de evde. Onunla voleybol pratiği yapabiliyorum. Elbette benim için avantajlı bir konum. En önemlisi evde kalmak, spor yapmak ve hijyene dikkat etmek. Maskesiz dışarı çıkmamalı, virüsün yayılımını ancak böyle engelleyebiliriz. Bana bir şey olmaz demeyi sürdürdükçe, bu sürecin sonuna gelemeyeceğiz. İnsan ve maddi kaynaklarımız heba olacak. Gücümüz israf etmeyelim, spor yapalım, hayatta kalalım" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE SEVİYOR



Türkiye’i çok sevdiğini kaydeden Toncek Stern, Ankara’nın çok güzel bir şehir, yaşadığı semtin de harika bir yer olduğunu ifade etti. Stern, ilk kez tattığı Türk mutfağından da çok etkilenmiş. Kahvaltıdan, İskender Kebap’tan, mantı ve köfteden övgüyle söz ediyor. Ama baklava için ayrı bir parantez açıyor.

Tonek’e göre ’EN’ler ise şu şekilde:

En komik: Abdullah Çam

En çalışkan: Kaptan Hasan Yeşilbudak

En centilmen: Faik Samed Güneş

En Yetenekli: Efe Bayram