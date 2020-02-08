Virüs salgını Galatasaray'ı da vurdu!

08.02.2020 00:26 - Güncelleme: 08.02.2020 00:26

G.SARAY’IN Club Brugge’e kiraladığı Senegalli forvet, Belçika ekibinde de kadro dışı kalmıştı. Ayrıca G.Saray Başkanı Cengiz, Brugge’den Diagne için paralarını alamadıklarını belirtmişti. İşte bütün bu sorunların hepsi az kalsın ocakta çözülecekti. Diagne, ara transferde bir dönem formasını giydiği Çin ekibi Tianjin Teda’yla anlaştı. Ancak patlayan koronavirüs salgını sonrası gitmedi! Eğer transfer gerçekleşseydi, hem Brugge istemediği bir futbolcudan kurtulacaktı hem de G.Saray parasını Çin ekibinden alabilecekti. Diagne, “FIFA bir sezonda aynı kıtada 3 takımda birden oynamama izin vermiyor. Çin’i de ben istemedim. G.Saray’a dönebilirdim ama yabancı limiti sorundu” dedi.

(Akşam)