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Spor

Visca savaşı başlıyor! Galatasaray bir adım önde

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın transferi için Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı yönetim ile Başakşehir yetkilileri önümüzdeki hafta masaya oturacak. Fenerbahçe'nin hamlesi ise merakla bekleniyor.

26 Haziran 2021 Cumartesi 09:30 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 09:30
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Geçen sezona damgasını vuran ve hâlâ yankıları devam eden, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki İrfan Can Kahveci yarışı, bu kez yerini bir başka büyük transfer operasyonuna bırakacak gibi görünüyor.

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı, Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca için Galatasaray devreye girdi.

Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Visca'nın maliyetini masaya yatırmak amacıyla, Sarı-Kırmızılı kulübün yeni yönetimi ile Başakşehir yetkilileri önümüzdeki hafta masaya oturacak.

Bu transfer girişimine karşın, kongre sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un nasıl bir karşı hamle yapacağı ise merak konusu.

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