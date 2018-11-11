Vissel Kobe, Adriano transferi için Beşiktaş ile pazarlık masasına oturuyor
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Adriano'ya Japon ekibi Kobe talip oldu. Siyah beyazlı yönetimin Kobe ile devre arasında pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.
Galatasaray'ın eski golcüsü Podolski'nin formasını giydiği Japon ekibi Vissel Kobe, Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano'ya ilgisini sürdürüyor.
Sezon öncesinde de 34 yaşındaki sol bek için nabız yoklayan Kobeli yetkililerin oyuncunun menajeriyle ön görüşme yaptığı ortaya çıktı. Menajerin; Japon kulübüne, "Resmi teklifle gelin. Beşiktaş o zaman masaya oturmayı kabul edebilir" dediği öğrenildi.
Siyah beyazlılar ise sık sık sakatlanması ve sezon sonu serbest kalacak olması nedeniyle Adriano'nun transferine sıcak bakıyor. Tarafların devre arasında pazarlık için bir araya gelmesi bekleniyor.
(Sabah)
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