Vitor Hugo: Canımız acıyor

Trabzonspor'un Brezilyalı savunmacısı Vitor Hugo, Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldıkları maç sonunda konuştu.

Vitor galibiyeti çok istediklerini ve canlarının yandığını belirterek şu sözleri kullandı:

Canımızı acıtan bir beraberlik oldu. Çünkü, maçtan önce bugün galip gelseydik geçen senenin aynı haftası gibi lider olup sonuna kadar götürebileceğimizi konuştuk. Birçok şey denedik galibiyet adına ama olmadı. Takım içinde herkes üzüldü. Bu herkesin ne kadar istediğini gösteriyor. Bugün üzülüyoruz belki. Canımız acıyor ama ruhu, isteği gördük.