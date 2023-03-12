İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2023 Pazar / 20 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,973
  • EURO
    20,1921
  • ALTIN
    1140.37
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vitor Hugo: Golümü anneme hediye ediyorum
Spor

Vitor Hugo: Golümü anneme hediye ediyorum

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Adana Demirspor'u 4-1 yenen Trabzonspor'da Vitor Hugo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA12 Mart 2023 Pazar 20:33 - Güncelleme:
Vitor Hugo: Golümü anneme hediye ediyorum
ABONE OL

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Vitor Hugo, maça iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Bugün galibiyet alabilmek önemliydi. Allah'a şükürler olsun golü atma fırsatı da bana geldi. Benim yaptığım katkının olması benim adıma da çok önemliydi." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Vitor Hugo, bordo-mavili kulüpten istifa eden Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya teşekkür etti. Hugo, "Maçtan önce bahsetmek istediğim bir konu var. O da hocamızla ilgili. Hocamıza ve hocamızın bütün ekibine bize yaptığı katkılar, kazandırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Hep beraber uzun yıllar boyunca kupalar kazandık ligi kazandık ve büyük başarılar elde ettik. Kendisi iyi bir hoca olmasının yanında çok da iyi bir insan. Her zaman Brezilya'da Brezilyalı bir arkadaşı var ve her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim." dedi.

Maça iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Hugo, "Maç 11'e 11 iken özellikle ilk dakikalarda çok iyi bir baskı çok iyi bir oyun kurup gol atma fırsatını da bulduk. 11'e 10 oynadığımızda fazla oynadığımızda bir ritim düşüklüğü yaşadık. Ama sonrasında maç içerisinde arkadaşlarımızla bu durumu nasıl düzeltebileceğimiz ya da neleri değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Devre arasında Orhan hocamızla yaptığımız toplantıda değiştirmemiz gereken yerleri hocamız bize anlattı. Biz de ikinci yarı sahaya çıktığımızda çok iyi bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Bugün galibiyet alabilmek önemliydi. Bugün aslında takım olarak ne kadar iyi oynayabileceğimizi gösterdik. Takım olarak aslında ne kadar iyi oynayabileceğimizi gösterdik. Herkes mücadele etti. Allah'a şükürler olsun golü atma fırsatı da bana geldi. Benim yaptığım katkının olması benim adıma da çok önemliydi. Bütün takım arkadaşlarıma minnettarım. Dün oğlumla birlikte akşam evde konuşurken eğer gol atarsam ne yapmamı istersin diye sormuştum ona. O da ben gol attıktan sonra yaptığım o minik dansı gösterdi. Ben de onu taklit edebildiğim şekilde dansı yapmaya çalıştım. Golü anneme hediye etmek istiyorum. Annem zor durumdan geçiyor. Biraz sağlık problemleri var. Annem için dualarınızı isteyebilmek için golü bunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.