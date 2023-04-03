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Spor

Vitor Hugo: Trabzonspor'un Brezilya'da bir taraftarı daha var

Trabzonspor'dan ayrılarak Brezilya takımlarından Bahia ile anlaşan Vitor Hugo, Trabzonspor'a ve taraftarlara veda etti.

IHA3 Nisan 2023 Pazartesi 14:27 - Güncelleme:
Vitor Hugo: Trabzonspor'un Brezilya'da bir taraftarı daha var
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Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Vitor Hugo, bordo-mavili yönetimle karşılıklı görüş birliğine vararak ülkesinin Bahia takımına transferi sonrasında bugün Trabzon'a ve taraftarlara veda etti. Hugo, "Şimdi geçmişe bakınca, sanki buraya dün gelmiş gibiyim ama neredeyse birlikte üç yılımızı dolduracağız. Nice galibiyetler, güzel stadyumumuzda dolu tribünler önünde özellikle geçen yıl oynadığımız maçlardan sonra, artık veda etme vakti" dedi.

Trabzonspor'da tecrübeli savunmacı Hugo ile yollar ayrıldı. Brezilya ligi takımlarından Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo, bordo-mavili camiaya veda etti. "Yönetimimize, kulübümüze, durumumu anladığı için başkanımıza, burada bizimle çalışan tüm insanlara, benimle burada her zaman çok ilgilenen herkese çok teşekkür etmek istiyorum" diyen Hugo, "Buraya geldiğimde neler olacağından habersizdim. Yeni bir kültür, yeni bir dil ama kendimi her zaman evimdeymişim gibi hissettim. Ailem buraya çok iyi adapte oldu, burası bizden bir parçaymış gibi oldu bizim için. Şehirden ve kulübümüzden inanılmaz sevgi ve şefkat gördük ve dolayısıyla şu an veda ederken kalbimde de bir sızıyla ayrılıyorum. Son maçtan sonra annemin Brezilya'da yaşadığı sağlık sorunundan bahsetmiştim ben de onun yanında olmam gerektiğini hissediyorum. Kalbim bu zor zamanda onun yanında olmam gerektiğini söylüyor. Tüm kalbimle başkanımıza ve kulübümüze, sözleşmemi uzatıp uzun yıllar kalmamı isteyip ayrılmamı hiç istemeseler de durumumu anladıkları, anlayış gösterdikleri ve ayrılmama izin verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Benim de istediğim burada daha uzun yıllar devam etmekti ancak yaşadığım bu özel durumun etkisiyle benim için hayatımda çok önemli olan annemin bu zor anında yanında olmak istedim. Bana hayat veren kişi annem ve bu zor anında onun yanında olmam çok önemli. Umuyorum düzelecek. Bütün dualarım onunla beraber. Umuyorum sizler de onun için dua edersiniz. Dua eden ve edecek olan herkese de teşekkür ediyorum. Ülkeme, kendi toprağıma dönüyorum, annemin yanında olabileceğim. Trabzonspor gibi, benim ülkemin de büyük takımlarından büyük taraftara sahip olan takımlardan biriyle önemli bir anlaşma yapmış oldum. Kariyerim devam edecek, geleceğin neler getireceğini de hep birlikte göreceğiz. Sizlere söyleyebileceğim; çok mutlu oldum bana gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bunlar artık Trabzonspor'un Brezilya'da bir taraftarı daha var. Bize her yer Trabzon. Güle güle arkadaşlar, görüşürüz" ifadelerini kullandı.

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