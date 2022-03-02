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Spor

Vitor Hugo'dan Trabzonspor'a kötü haber: Sezonu kapatabilir

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor'da sakatlanan Vitor Hugo, sezonu kapatabilir.

2 Mart 2022 Çarşamba 00:41 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 00:41
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Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyasppor'u 2-0 elediği maçta sakatlanan Vitor Hugo'nun sezonu kapatma riski bulunuyor.

A Spor'un haberine göre; diz altında kırık şüphesi bulunan Hugo'nun bacağı alçıya alındı. Tam tanının konulmasının ardından 30 yaşındaki futbolcunun sezonu kapatma riski bulunuyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, Antalyaspor maçının ardından, "Vitor Hugo'nun durumunu bilmiyorum. MR'a gidecek. O anlamda keyfim kaçık. Zaten eksik olduğumuz bir bölgeydi. Ne olduğunu bekleyeceğiz, umarım çok ciddi bir şeyi yoktur. Eksik bölgemiz dediğim gibi, genç oyuncularımız var. Durumuna göre çözümüne bakacağız." ifadelerini kullandı.

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