Vitor Hugo'dan Trabzonspor'a transfer önerisi

Takvim 18 Kasım 2021 Perşembe 14:44 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 14:44

Süper Lig'de ilk 12 haftanın sonunda en yakın rakibine attığı 7 puanlık farkla zirvede bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor'da keyifler yerinde.

VITOR HUGO'DAN TRABZONSPOR'A TRANSFER ÖNERİSİ

5 Ocak tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer'de Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo'dan flaş bir transfer önerisi geldi.

Çin Ligi'nin ikinci yarısının ekonomik kriz nedeniyle ertelenmesi üzerine Hugo, Brezilya'nın Santo Andre takımında beraber futbola başladığı yakın arkadaşı Ricardo Goulart'ı önerdi. Çok yakın arkadaşı olan Goulart'ın kariyerini tamamlamadan önce mutlaka Avrupa'da oynamak istediğini, son 5-6 yıldır Çin'de olduğu için zaten çok büyük rakamlar kazandığını anlattı. Trabzonspor'a gelmesi durumunda çok faydalı olacağından bahsetti.

Asıl mevki Bakasetas gibi forvet arkası olan Goulart ayrıca Gervinho'nun yokluğunda kanatta da forma giyebilecek golcü bir oyuncu. Bu sezonda da Guangzhou formasıyla 13 maçta attığı 7 golle dikkat çekti.

RICARDO GOULART KİMDİR?

Guangzhou FC takımında Forvet mevkinde forma giyen Ricardo Goulart, 05 Haziran 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 80 kilo olan Ricardo Goulart, Sağ ayağını kullanmaktadır.