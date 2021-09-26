Vitor Pereira: 3-4-5 atabileceğimiz bir maçtı

26 Eylül 2021 Pazar 18:54 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 18:54

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Hatayspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri:

"Rakibimizi iyi analiz ettik. Oyuncularım fantastik bir performans sergiledi. Stratejik anlamda çok güçlüydük. Daha çok gol atamamamız üzücü. Çok pozisyonumuz vardı. Oyun içinde performansımız düştü. 3-4-5 atabileceğimiz bir maçtı. Gerçekten çok pozisyon ürettik. Defansif anlamda istikrarlıydık. Fantastik bir oyuncu grubum var. Böyle bir kadroya sahip olduğum için gerçekten çok gururluyum. Bugün sadece daha fazla gol atamamamız üzücü."