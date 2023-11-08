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Spor

Vitor Pereira, Arda Güler'i öve öve bitiremedi! ''Real Madrid'e damgasını vuracak''

Fenerbahçe'nin ve Arda Güler'in eski teknik direktörü Vitor Pereira, İspanyol basınına özel açıklamalarda bulundu. Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullanan Vitor Pereira ' Real Madrid'de bir döneme damgasını vuracak. Sahip olduğu kalite ve kişilik onu dünya seviyesinde önemli bir oyuncu haline getirecek.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

8 Kasım 2023 Çarşamba 14:18 - Güncelleme:
Vitor Pereira, Arda Güler'i öve öve bitiremedi! ''Real Madrid'e damgasını vuracak''
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Arda Güler ile ilgili Marca'ya olay açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN SAYGISINI KAZANDI"

"Bir kulübe geldiğimde genç yetenekleri tanımak isterim ve kural olarak onlardan gelip A takımla antrenman yapmalarını isterim. 16 yaşında bir çocuktan bahsedildiğini hatırlıyorum. Aslında hala öyle ama geldi ve kalitesiyle hemen herkesin saygısını kazandı. Topu Arda'ya verdiklerinde farklı bir şey olacağını hemen anladılar."

"KAHRAMAN OLMAK İSTİYOR"

"Arda özel biri ve 16 yaşında zaten çok özeldi. Her antrenmanda size sanki 'Birinin bana şans vermesine ihtiyacım var' der gibi bakardı. Kendine önem atfetmeye çalışan bir oyuncu değil. Tam tersine çok mütevazı. Çok mütevazı, sadece topun üzerinde bir kahraman olmak istiyor."

"KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORDU"

"Antrenmanlar bitmişti ve o hep daha fazlasını istiyordu. Antrenman bittikten bir saat sonra hala sahadaydı ve sağ bacağını güçlendiriyordu. Duran toplar üzerinde çalışıyordu. Sürekli kendini geliştirmek istiyordu. Ona 'yeter' demek zorundaydık çünkü aksi takdirde sahadan çıkmazdı."

"BÜYÜK BİR TUTKUSU VAR"

"Arda Güler'in büyük bir tutkusu var. Denediği her şeyde büyük bir istek var. Her zaman rakibin canını yakmak istiyor; ister kontrolle ister pasla ister driplingle ya da şutla.... Ayrıca başkalarının göremediği şeyleri de görüyor."

"TOPU ALAMADIĞINDA SİNİRLENİRDİ"

"Fenerbahçe'deyken, 16 yaşındayken, farklı şeyler yapmak için sistematik olarak topu tekrar tekrar istedi ve başarısız olduğunda pes etmedi. Aksine, tekrar denerdi. Dahası, topu alamadığında sinirlendiğini de hatırlıyorum. Her zaman katılmak isterdi. Kişiliği onu gerçekten özel kılıyor."

"KİMSEYLE KIYASLANAMAZ"

"Arda Güler kimseyle kıyaslanamaz. Biraz James Rodriguez ile benziyorlar. Arjantin'den gelen James çok teknik bir oyuncuydu, son paslarda ve çizgiler arasında oynamada çok kaliteliydi ama defansif olarak o kadar uygulamalı değildi ve bu alana adapte olması biraz zaman aldı. Arda Güler ise taktiksel olarak çok zeki bir oyuncu ve hem hücumda hem de savunmada çok net rolleri var. Çok mütevazı bir adam ve öğrenmeye çok hevesli."

"ÇOK İYİ BİTİRİYOR"

"Dışarıda, taç çizgisine yakın oynayacak bir oyuncu değil çünkü hızlı dripling yapamıyor. Ancak merkezde oynarken her şeyi yapabilir: kısa alanlarda, çizgilerin arasında oynayabilir.... İçeride, orta saha oyuncusu olarak ya da sahte kanat oyuncusu olarak oynayabilir ama her zaman merkezde. Arda bir pas ve koşu oyuncusu. Yaratmak için topa ihtiyacı var ve topa sahip olduğunda son paslarda olduğu kadar kaleye şut atmada da çok iyi. Çok iyi bitiriyor."

"BİR DÖNEME DAMGA VURACAK"

"Az ya da çok zaman alabilir, ne kadar zaman alır bilmiyorum çünkü ben bir gelecek bilimci değilim ama o Real Madrid'de bir döneme damgasını vuracak. Sahip olduğu kalite ve kişilik onu dünya seviyesinde önemli bir oyuncu haline getirecek."

ARDA GÜLER'E TAVSİYE

"O çok mütevazı bir adam ve sevdiğim bir kişiliğe sahip. Kendine sadık olması, tanıdığım Arda olması, başkalarıyla kıyaslanamayacak kadar özel bir oyuncu olması ve her zaman yaptığı gibi alçakgönüllülükle çalışmaya devam etmesi ona tavsiyelerim olabilir."

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