Vitor Pereira: Bayern Münih, Kim Min Jae'yi hemen alsın

Napoli'de oldukça başarılı bir sezonu geride bırakan Kim Min Jae'nin adı gündemden düşmüyor.

Transferde adı Bayern Münih, Newcastle United, Manchester City, Manchester United ve Paris Saint-Germain ile anılan Güney Koreli savunma oyuncusu için tanıdık bir isimden yorum geldi.

"HEMEN TRANSFER ETSİNLER"

Fenerbahçe'de Kim Min Jae ile birlikte çalışan Vitor Pereira, Alman ekibinin 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Portekizli teknik adam, "Bayern Münih'e Kim'i almasını tavsiye edebilirim. Kendi pozisyonunda bir dünya yıldızı olabileceğinden hiç şüphem yok. Harika bir kişiliği var. İki ayağını da kullanabiliyor ve oyun kurmada çok başarılı" dedi.

"BAYERN'DE TAKIMIN YILDIZI OLUR"

Kim Min Jae'nin "muazzam bir potansiyele" sahip olduğunun altını çizen Pereira ayrıca, "Kim'in Bayern Münih'te hemen oynayacağından ve takımın yıldızı olacağından eminim" sözlerini sarf etti.