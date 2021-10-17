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Spor

Vitor Pereira: Bu maçı kazanacak kalitemiz var

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2021 Pazar 18:36 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 18:36
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Aranın iyi geçtiğini söyleyen Pereira, "Milli ara bizim için normal geçti. Sakat olan oyuncuların dönmesi için çalışmaları sürdürdük. İdeal olan herkesin olmasıdır. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüp, bu maça hazırlandık." dedi.

Kaliteli olduklarını söyleyen Portekizli hoca, "Crespo son maçta da oynadı. Planımız kendi oyunumuzu oynamak, hırslı, kaliteli bir oyun sergilemek. Biz bu ligi kazanmak için çok hırslıyız, bu maçı kazanacak kalitemiz de var, kendi oyunumuzu oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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