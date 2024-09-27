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Spor

Vitor Pereira davayı kazandı

Fenerbahçe'nin Portekizli eski teknik direktörü Vitor Pereira, Corinthians'a açtığı davayı kazandı. Brezilya ekibi, Pereira'ya 465 bin Euro ödeyecek.

27 Eylül 2024 Cuma 20:34 - Güncelleme:
Vitor Pereira davayı kazandı
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Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira, eski kulübüne alacakları nedeniyle açtığı davada zafere ulaştı.

Corinthians'tan alacakları nedeniyle CAS'a başvuran Vitor Pereira, tazminat davasını kazandı.

465 BİN EURO ÖDENECEK

İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'nde görülen davada Brezilya kulübünün, Pereira'ya 465 bin Euro ödemesine karar verildi.

FIFA OLMAYINCA CAS'A BAŞVURDU

Brezilya ekibinde Şubat 2022'den itibaren bir sezon görev yapan Pereira, parasını alamayınca FIFA'ya başvurmuş ve olumlu sonuç almıştı.

Bu karara itiraz eden ve davayı CAS'a taşıyan Corinthians, burada da umduğunu bulamadı.

Fenerbahçe'de de görev yapan Portekizli teknik adam, Corinthians'ta 65 maça çıktı, 26 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 mağlubiyetlik performans sergiledi.

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