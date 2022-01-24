İSTANBUL 2°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vitor Pereira, Everton ile görüşüyor
Spor

Vitor Pereira, Everton ile görüşüyor

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın.

DHA24 Ocak 2022 Pazartesi 16:30 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 16:35
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, alınan kötü sonuçların ardından 16 Ocak'ta teknik direktör Rafael Benitez ile yollarını ayırmıştı. Ligde geçen hafta oynanan Aston Villa karşılaşmasına geçici antrenör Duncan Ferguson yönetiminde çıkan Merseyside ekibi, teknik direktörlük konusunu çözüme kavuşturmak üzere.

Ali Koç 'tazminatı yok' demişti ama... İşte Vitor Pereira'ya ödenecek para

Sezon başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen ve ligin 17'nci haftasında 2-2 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş derbisinin ardından görevine son verilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Everton yönetimiyle görüşme yapmak üzere İngiltere'ye gitti.

Ali Koç - Joachim Löw zirvesi gerçekleşti! İşte Alman hocanın talepleri

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Everton teknik direktörlüğü için favori konumda yer alan 53 yaşındaki teknik adamın yapılan görüşmelerin ardından göreve getirilmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.