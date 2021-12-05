Vitor Pereira: Fenerbahçe için her şeyi yapacağız

5 Aralık 2021 Pazar 18:23 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 18:23

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oynayacakları Çaykur Rizespor maçı öncesi konuştu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları:

"Bugün hangi sistemle oynayacağımızın bir önemi yok. Hiç şüphem yok ki oyuncularım, bugün bu kulüpte oynadıkları için gurur duyduklarını gösteren bir performans gösterecekler. Bugün çok savaşacağız, birlikte olduğumuzu, aile olduğumuzu göstereceğiz. Fenerbahçe için her şeyi yapacağız."

"Bugün kim oynarsa oynasın sahada kaliteli bir oyun sergilemek için oynayan herkes elinden gelenin fazlasını yapacak. Önemli olan, kim oynarsa oynasın Fenerbahçe ruhunu sergileyebilmek."

MERT HAKAN YANDAŞ'IN DURUMU

"Mert Hakan, sakat olduğu için kadroda yok."