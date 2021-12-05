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Spor

Vitor Pereira: Fenerbahçe için her şeyi yapacağız

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

5 Aralık 2021 Pazar 18:23 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 18:23
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oynayacakları Çaykur Rizespor maçı öncesi konuştu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları:

"Bugün hangi sistemle oynayacağımızın bir önemi yok. Hiç şüphem yok ki oyuncularım, bugün bu kulüpte oynadıkları için gurur duyduklarını gösteren bir performans gösterecekler. Bugün çok savaşacağız, birlikte olduğumuzu, aile olduğumuzu göstereceğiz. Fenerbahçe için her şeyi yapacağız."

"Bugün kim oynarsa oynasın sahada kaliteli bir oyun sergilemek için oynayan herkes elinden gelenin fazlasını yapacak. Önemli olan, kim oynarsa oynasın Fenerbahçe ruhunu sergileyebilmek."

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