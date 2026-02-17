İSTANBUL 17°C / 7°C
17 Şubat 2026 Salı
Spor

Vitor Pereira: Fenerbahçe'yi hafife alamayız

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira takımında başında ilk açıklamalarını yaptı.

17 Şubat 2026 Salı 15:40
Vitor Pereira: Fenerbahçe'yi hafife alamayız
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü karşı karşıya gelecek Nottingham Forest'ta teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira yeni takımında ilk açıklamalarını yaptı.

Sarı lacivertli takımla oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Nottingham'ın dünkü antrenmanının ardından Forest TV'ye konuşan Pereira, artık işe koyulma ve oyuncularından sahada görmek istediği kimliği oluşturmaya başlama zamanının geldiğini söyledi.

Portekizli teknik adam, Nottingham Forest'taki göreviyle ilgili olarak "Çok gururluyum. Bu ailenin bir parçası olmak benim için bir onur; harika bir ruha sahip iyi bir takım. Ama şimdi çalışma zamanı. Çalışmak için çok iyi koşullarımız var ve oyuncularımız çok yetenekli. Çok iyi oyuncularımız var. Şimdi istediğim kimliği oluşturmaya başlama zamanı." dedi.

"FENERBAHÇE'DE HARİKA ANILARIM VAR"

İngiliz takımındaki ilk maçının eski takımı Fenerbahçe'ye karşı olmasını da değerlendiren Portekizli hoca "Kariyerim boyunca iki kez orada bulundum ve taraftarlarla çok iyi bir ilişkim oldu. Benim için geri dönmek bir onur çünkü harika anılarım var. Elbette özel bir durum, ama şimdi takımı organize etme ve rakibi inceleme zamanı." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ HAFİFE ALAMAYIZ"

Sarı lacivertlilerin iyi bir sezon geçirdiğine dikkat çeken Pereira, "Güçlü bir takımlar. Onları hafife alamayız. Ama ben takımıma, kadroma, oyuncularıma ve taraftarlarımıza inanıyorum. Başarabiliriz." diye konuştu.

"ORAYA KORKUSUZCA GİTMELİYİZ"

Vitor Pereia, Fenerbahçe deplasmanına korkusuzca gitmeleri gerektiğini vurguladı ve "Eğer oraya sadece beraberliği düşünerek gidersek, Fenerbahçe deplasmanında böyle oynamak en iyi yol olmaz. Ortamı ve taraftarları tanıyorum. Oraya korkusuzca gitmeli, göz göze gelmeli ve kendimizi kanıtlamalıyız. Futbol cesaret demektir. Oyuncuların, rakibe kendi araçlarıyla, kimliğiyle ve oyun tarzıyla karşı karşıya gelmesini takdir ediyorum" dedi.

