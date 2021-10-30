Vitor Pereira: Geldiğimden beri en kötü oyunumuzu oynadık

30 Ekim 2021 Cumartesi 21:50 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 21:50

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konyaspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Portekizli teknik adam, "Hoca olarak sorumluluğu alırım. Korkunç başladık maça. İlk dakikaların çok önemli olduğunu ve konsantre başlamamız gerektiğini söyledik. Ölümcül hatalar yaptık. Reaksiyon göstermeliydik ama hiçbir şey yapmadık. Devre arasında oyuncularımla konuştum. İlk yarıda da değişiklikler yaptım reaksiyon için. İkinci yarı daha farklıydı. Reaksiyon gösterdik. İlk defa, geldiğimden beri en kötü oyunumuzu oynadık. Bizim yapmamız gereken şey, başkanımızla birlikte konuşup bu durumu tersine çevirmek ve bu durumu olabildiğince çabuk değiştirmek." dedi.

Değişikliklerin nedeni sorulan Portekizli hoca, "Bugün mutlaka değişiklik yapmalıydık. Takım reaksiyon göstermiyordu. Bu sebepten değişiklikleri yaptım. 3 sakatlık da ciddi görünüyor. Değerlendirmeden sonra bir şeyler söylemek daha doğru olur." ifadelerini kullandı.