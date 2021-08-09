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Spor

Vitor Pereira ile taraftar arasında tartışma! ''Kapat çeneni''

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, Giresunspor ile oynanan hazırlık maçında kendisine '4-4-2' diye bağıran taraftara 'Kapat çeneni' diye yanıt verdi.

9 Ağustos 2021 Pazartesi 22:24 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 22:24
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Fenerbahçe 'nin yeni sezonda 3-4-3 formatıyla oynamasına karar veren teknik direktör Vitor Pereira, öğrencilerini bu taktiğe yoğunlaştırdı. Takımındaki oyuncuların profiline göre en uygun taktiği belirlemeye çalışan ve hazırlık maçlarında bu sistemle oynayan ve Portekizli futbol adamı, Giresunspor ile oynanan maçla ilginç bir olayla karşı karşıya geldi.

'KAPAT ÇENENİ!'

Fanatik'in aktardığı habere göre, yedek kulübesinin arkasında bulunan bir taraftarın ısrarla '4-4-2' diye bağırması, Pereira'yı adeta çıldırttı. Sinirle arkasına dönen ve taraftarla göz göze gelen Pereira, sinirli bir şekilde 'Kapat çeneni' diyerek taraftara yanıt verdi.

Hazırlık maçlarında 3-4-3 ile ilgili iyi bir sınav veren Vitor Pereira'nın hedefi; Adana Demirspor ile oynanacak ilk lig maçına kadar sistemini gerçek anlamda sahada uygulayan bir takım yaratmak.

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