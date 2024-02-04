Vitor Pereira imzayı attı! Yeni takımı Al Shabab oldu

Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın yeni adresi resmen açıklandı.

Hırvat teknik adam Igor Biscan ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Al-Shabab, Yannick Carrasco ve Ivan Rakitic gibi yıldızları kadrosunda bulunduruyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Son olarak Flamengo'yu çalıştıran Portekizli teknik adam 10 Nisan 2023'ten beri boştaydı. 2 dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira, sarı lacivertli takımda 86 maça çıktı ve 48 galibiyet, 22 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşadı.