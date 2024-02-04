İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2024 Pazar / 25 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vitor Pereira imzayı attı! Yeni takımı Al Shabab oldu
Spor

Vitor Pereira imzayı attı! Yeni takımı Al Shabab oldu

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu.

4 Şubat 2024 Pazar 17:11 - Güncelleme:
Vitor Pereira imzayı attı! Yeni takımı Al Shabab oldu
ABONE OL

Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın yeni adresi resmen açıklandı.

Hırvat teknik adam Igor Biscan ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Al-Shabab, Yannick Carrasco ve Ivan Rakitic gibi yıldızları kadrosunda bulunduruyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Son olarak Flamengo'yu çalıştıran Portekizli teknik adam 10 Nisan 2023'ten beri boştaydı. 2 dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira, sarı lacivertli takımda 86 maça çıktı ve 48 galibiyet, 22 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşadı.

  • Al Shabab
  • vitor pereira
  • teknik direktör

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.