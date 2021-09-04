Star.com.tr 4 Eylül 2021 Cumartesi 21:06 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 21:07

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira sezona 3'te 3 ile başlayarak yoluna devam ederken bir taraftan da transferin bitmesine günler kala takıma katkı yapmaya hazırlanıyor. Portekiz basınından Record'un haberine göre, Vitor Pereira Porto'dan Zaidu Sanusi'yi transfer etmek istiyor.

VITOR PEREIRA 3-4-3 SİSTEMİNE UYGUN SOL BEK İSTİYOR



Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon oynadığı oyunu tamamen değiştiren ve bu sezona 3-4-3 taktiği ile giren Vitor Pereira takıma yeni isimler kazandırmış ve bazı isimlerle de yollarını ayırmıştı. Sol bek bölgesinde görev yapan Caner Erkin'in takımdan gönderilmesinin ardından Filip Novak'ın da performansından memnun kalmadı. Bu nedenle transfer dosyasını kapatmayan Fenerbahçe hem 3'lü savunmanın solunda görev yapabilen hem de 4'lü orta sahanın solunda oynayabilen Porto'dan Zaidu Sanusi için girişimlere başladı.

YABANCI SINIRLAMASI ENGEL OLABİLİR



Fenerbahçe Max Meyer ve Mergim Bersiha transferiyle yabancı sayısını 13' çıkardı. Son olarak ise Miguel Crespo'yu pazar günü İstanbul'a getireceğini açıklayan sarı lacivertliler Steven Caulker ile yollarını ayırması halinde Zaidu Sanusi transferini gerçekleştirebilecek.