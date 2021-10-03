Vitor Pereira: İstediğimiz seviyeye çıkamadık

3 Ekim 2021 Pazar 19:11 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 19:11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Zor dönemi atlattıklarını söyleyen Pereira, "Milli ara çok doğru bir zamanda geldi. Kısa sürede 7 maç oynadık ve sakatlıklar yaşadık. Arada oyuncularımız dönecek ve maçlara hazırlanacağız. Bu dönem zor geçti. Bazı oyuncuları dinlendirdik. Aynı kalitede oyunu böyle devam ettirmek kolay değil. Takımın verdiği tepkiden mutluyum. Olympiakos maçı sonrası iyi cevap verdik, 3 puanı aldık." dedi.

Karşılaşmada sürekli not aldığı belirtilen Portekizli hoca, "Maç sırasında düzeltmemiz gereken şeyleri not alıyorum ve devrede oyuncularıma söylüyorum. Maçtan notlar alıyorum, bunları kişisel olarak oyunculara söylüyorum. Bazen takıma söylüyorum. Taraftarımıza da teşekkür ederim, bize yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.



Henüz istediği seviyede olmadıklarını kaydeden deneyimli hoca, "Takım iyi dinlenemedi, istediğimiz seviyeye çıkamadık. Üç günde bir maç yapmadığımızda, takım istediğim seviyeye çıkabilir." diye konuştu.