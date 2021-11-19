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Spor

Vitor Pereira kararını verdi! Serdar Dursun mu? Mergim Berisha mı?

Galatasaray derbisi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de ilk 11 şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın forvette Mergim Berisha ve Serdar Dursun arasında bir tercihte bulunması bekleniyor. Portekizli teknik adamın tercihinin ise Mergim Berisha olması bekleniyor.

star.com.tr19 Kasım 2021 Cuma 18:47 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 18:55
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Süper Lig'in 13. haftasında derbi maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11 tercihi netleşmeye başladı. Pereira'nın derbide forvette Mergim Berisha'ya forma vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde, milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de derbi 11'i şekillenmeye başladı. Derbide sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın forma giyemeyeceği maç için Portekizli teknik adamın tercihleri netleşmeye başladı.

DERBİDE FENERBAHÇE'NİN GOL SİLAHI: MERGIM BERISHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın orta sahada Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci arasında tercih yapması beklenirken, golcü olarak ise Mergim Berisha'yı sahaya sürmesi bekleniyor.

BERISHA'NIN PERFORMANSI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Avusturya Ligi ekiplerinden RB Salzburg'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Alman golcü Mergim Berisha, sarı-lacivertli forma ile 10 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

SERDAR DURSUN, KULÜBEDE

Deplasmanda Galatasaray ile oynanacak derbi maçında Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın milli takımdan dönen Serdar Dursun'u ise dinlendirmesi bekleniyor. Milli forvet yedek kulübesinde görev bekleyecek.

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