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Spor

Vitor Pereira: Kariyerim boyunca baskı altında çalıştım

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı, birkaç takımla adı anılan ve son olarak İngiltere Premier Lig takımı Everton ile anlaşmak üzere olan teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

26 Ocak 2022 Çarşamba 20:36 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:36
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve İngiliz ekibi Everton ile anlaşmak üzere olan Vitor Pereira, konuştu.

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Everton ile ilgili Sky Sport'a konuşan Portekizli çalıştırıcı, Merseyside dedi.

"KARİYERİM BOYUNCA BASKI ALTINDA ÇALIŞTIM"

Everton taraftarlarının tepkisini değerlendiren Pereira, "Kariyerim boyunca baskı altında çalıştım. Baskı benim için bir yaşama şekli, yine de Everton'da çalışmak istiyorum elbette. Şimdi kulübün vereceği kararı bekliyorum." şeklinde konuştu.

"GELECEKTE PREMİER LİG'DE OLACAĞIM"

Görüşmeleri de değinen teknik adam, "Kariyerim boyunca tutkum vardı, bunu kulübe önerebilirin. 7/24 futbol ile ilgileniyorum ve her zaman %100'ümü veriyorum. Eminim, şimdi veya gelecekte Premier Lig'de olacağım. Birkaç görüşmem oldu. Her şeyi tartıştık, kulüple ilgili görüşümü söyledim. Görüşme sonucunda toplantıda çok olumlu olduklarını hissettim." ifadelerini kullandı.

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