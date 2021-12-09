Vitor Pereira: Ligde puan farkını kapatmak istiyoruz

9 Aralık 2021 Perşembe 23:29 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 23:29

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'DA GELECEK SENE..."

Grubu değerlendiren Vitor Pereira "Bu grupta detaylar belirleyici oldu. Frankfurt ve Antwerp maçında kaçırdığımız penaltılar, Olympiakos maçında son dakikada yediğimiz gol. Çok mücadeleci bir grup oldu. Evimizdeki Olympiakos maçı dışında her maçta çok iyi oynadık. O maçta da 3 kontratak golüyle yenildik. Gelecek sene Avrupa'da çok daha iyi performans göstereceğiz." dedi.

"KONFERANS LİGİ DE ZOR"

"Bizim için her zaman bir sonraki maç önemli. Ligdeki durumumuzu toparlamak istiyoruz, #UECL gelince de o turnuvada da elimizden geleni yapacağız. O turnuvada da çok güçlü takımlar var. Ligde de en iyi şekilde durumumuzu gösterip, puan farkını kapatmak istiyoruz."



"TRABZONSPOR İLE FARKI..."

Konferans Ligi hakkında açıklama yapan Portekizli teknik adam "Bizim için her zaman bir sonraki maç önemli. Ligde durumumuzu toparlamak istiyoruz. Konferans Ligi'nde elimizden geleni yapacağız. O turnuvada da güçlü takımlar var. Konferans Ligi'nde elimizden geleni yapacağız ama lig önemli. Ligde puan farkını kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BAYERN MÜNİH'İ YENDİLER!"

Eintracht Frankfurt ile ilgili açıklama yapan Pereira, "Frankfurt gerçekten çok güçlü. Bundesliga çok güçlü bir lig. Bayern Münih'i yenen bir takıma karşı oynamak kolay değil. 2 gün sonra önemli bir maçımız var. Sahada kompakt ve organize bir takım görüntüsü sergilemeye çalıştık. Bİr boşluk verdik, öne geçtiler sonra eşitliği yakaladık. Bu turnuvada yakaladığınız şansları gole çevirmek zorundasınız. Antwerp ve Frankfurt maçlarında kaçırdığımız penaltılar ve atamadığımız goller belirleyici oldu." dedi.