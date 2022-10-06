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Spor

Vitor Pereira Premier Lig yolcusu

Bruno Lage ile yollarını ayıran ve teknil direktör arayışına başlayan İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'ın, Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira ile ilgilendiği iddia edildi.

Sporx6 Ekim 2022 Perşembe 17:13 - Güncelleme:
Vitor Pereira Premier Lig yolcusu
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon görevine son verildikten sonra Corinthians'a imza atan Vitor Pereira için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Brezilya basınında yer alan haberde, Corinthians ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek Portekizli teknik adam ile yeni kontrat konusunda henüz bir gelişme olmadığı belirtildi.

Pereira'nın, bu nedenle şu an Avrupa kulüpleriyle pazarlık yapabileceği vurgulanırken, ilgili kulübün Wolverhamtpon olduğu aktarıldı.

Daha önce de Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir başka Premier Lig temsilcisi Everton ile görüşen Pereira'nın, kısa bir süre önce Bruno Lage ile yollarını ayıran Wolverhamtpon'un başına geçebileceği ifade edildi.

İngiliz ekibinde Brezilyalı-Portekizli futbolcu sayısının 10 olduğu ve Pereira'nın takımın başına geçmesi durumunda bu durumun işini kolaşlaştıracağı vurgulandı.

Öte yandan Wolverhamtpon'da favori teknik direktör adaylarından birinin de Sevilla ile yolları ayrılan Julen Lopetegui olduğu öne sürüldü.

  • Corinthians
  • Vitor Pereira
  • Wolverhamtpon

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