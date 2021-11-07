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Spor

Vitor Pereira: Şampiyonluğa inanıyorum

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

7 Kasım 2021 Pazar 18:30 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 18:30
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları:

"Şu anda sistemi değiştirdiğimiz bir dönemdeyiz. İnsanlar çok konuşuyordu. Biraz değiştirdik, 3-5-2'ye geçtik. Ben oyuncularımın performansından memnunum. Bu maçı kazanmaya hazırız. Bir önceki maçta gösterdiğimiz motivasyonu bekliyorum. Böyle olursa taraftar desteğiyle kazanırız. Biz hazırız ve şampiyonluğu çok istiyoruz."

"Yoğun maç trafiğinde sakatlıklar olabiliyor. Seyahatler yoruyor. Sakatlıktan dönenler istediğimi fiziksel durumda olamayabiliyor. Şimdi milli arada sakatlıktan dönenlerin fiziksel eksikliklerini kapatmalarını bekleyeceğiz."

"Tam kadro olunca ligin en büyük favorilerinden biriyiz. Şampiyonluğa inanıyorum. Öndeki rakipler de puan kaybedecektir."

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