Vitor Pereira: Şampiyonluk için daha çok maçımız var

21 Kasım 2021 Pazar 22:04 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 22:04

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Pereira'nın sözleri;

"Antrenmanlarda denediğimiz bir goldü Mesut'un golü. Mesut'un kalitesini biliyoruz. Bugün iyi oynadı. Sahaya ruhunu yansıttı. Topu aldığında da golünü attı."

"Bugün geriden geldik. 10 kişiyken galibiyet golünü attık. Ruhu gösterdik. İnanıyorum ki taraftarlarımız gurur duyuyordur."

"Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çalışmaya inanmamız gerekiyor. Şampiyonluk için daha çok maçımız var. Diğer takımlar da puan kaybedecektir. Biz de kaybedeceğiz. Birlik olarak şampiyon olabilir. Benim şampiyonluklarımda hep bu birlik havası vardı. Umut vermek bugün önemliydi. Aile olarak acı çekmeniz gerekir. Bizim için önemli olan bugün 3 puanı aldık."