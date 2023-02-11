İSTANBUL 7°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2023 Cumartesi / 21 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vitor Pereira, Türkiye için öncülük etti! Depremzedeler için bağış topladı
Spor

Vitor Pereira, Türkiye için öncülük etti! Depremzedeler için bağış topladı

Geçmişte Fenerbahçe'yi de çalıştıran ve şu an Flamengo'da teknik direktörlük yapan Vitor Pereira, teknik heyet ve futbolcular, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaklaşık milyon lira bağışladı.

11 Şubat 2023 Cumartesi 21:50 - Güncelleme:
Vitor Pereira, Türkiye için öncülük etti! Depremzedeler için bağış topladı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin ardından Brezilya'da bağış toplanmasına öncülük etti.

Brezilya'da yayın yapan Fanaticos haber sitesi, Flamengo yöneticileri, futbolcular, teknik heyet ve Vitor Pereira, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 8 milyon Brezilya reali topladı. Bu tutar yaklaşık olarak 30 milyon liraya tekabül ediyor.

GOLLERE SEVİNMEDİ

Dünya Kulüpler Kupası üçüncülük maçında Flamengo ve Al Ahly karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Brezilya ekibi 4-2 kazandı. Vitor Pereira, Flamengo'nun attığı gollere sevinmedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.