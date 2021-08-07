Star.com.tr 7 Ağustos 2021 Cumartesi 22:59 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 23:11

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe yeni sezona Vitor Pereira önderliğinde şampiyonluk parolasıyla giriyor. Transferde geçen sezona göre daha az isimle yoluna devam ederek var olan kadronun üzerinde sistem değişikliğine giden sarı lacivertliler Gökhan Gönül ayrılığı sonrasında sağ bek çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Vitor Pereira sağ bek transferi için istediği ismi yönetime iletti.

VITOR PEREIRA, CEDRIC'İ FENERBAHÇE'YE İSTİYOR



Portekiz basınında çıkan habere göre Vitor Pereira Fenerbahçe'nin sağ bek bölgesi için Portekizli sağ bek Cedric Soares'i kadroda görmek istiyor. Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından önemli bir isimle sağ bek bölgesini güçlendirmek isteyen Pereira yönetime Cedric Soares'i istediğini iletti. Bonservisi Arsenal'de bulunan Cedric Soares geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 24 maçta forma giydi. Portekiz milli takımında 34 kez forma giyen Cedric'in Arsenal ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

CEDRIC İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR...



Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Pereira'nın ısrarla istediği Arsenal'in sağ beki Cedric Soares'in kariyerini Arsenal'de sürdürmek istediği belirtilirken Fenerbahçe'nin oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.