Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, YouTube'da yer alan "Coaches Voice" programında Real Madrid'de forma giyen Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Arda'nın oyuncu karakterini değerlendiren Pereira, "Arda Güler, kendini kanada atıp içerideki tüm pas seçeneklerini değerlendirebiliyor. En yüksek kalitedeki paslarını öndeki üçlüye iletebiliyor." dedi.

Arda'nın forvet arkasında oynaması gerektiğini söyleyen Pereira, "Arda, hızlı koşan bir oyuncu değil ama oyunu çok hızlı düşünüyor. Sahada diğerlerinin göremediği şeyleri görüyor. Tekniği çok güçlü, sol ayağı çok iyi. Ama bana kalırsa ortada yani oyunun merkezinde oynamalı." ifadelerini kullandı.

Sezon başında 20 milyon euro artı 10 milyon euro bonus karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki Arda Güler, Fenerbahçe formasını ilk kez Vitor Pereira döneminde giymişti.