16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
  Haberler
  • >
  Spor
  • >
  Vitor Pereira'dan Arias'a övgü: Bize çok yardımcı olacak
Spor

Vitor Pereira'dan Arias'a övgü: Bize çok yardımcı olacak

Wolverhampton Teknik Direktörü Pereira, Kolombiyalı orta saha Jhon Arias'ın yetenekleri ve temposuyla Premier Lig'de fark ortaya koyacağını açıkladı.

Haber Merkezi16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
Vitor Pereira'dan Arias'a övgü: Bize çok yardımcı olacak
Önümüzdeki Premier Lig sezonunda Wolverhampton'ın kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri Jhon Arias olacak. Kolombiyalı orta saha oyuncusu, Brezilya futbolunda gösterdiği performans ve Kulüpler Dünya Kupası'ndaki etkileyici oyunuyla İngiltere'de de iz bırakmayı hedefliyor.

Wolves Teknik Direktörü Vitor Pereira, Arias'ın sezon öncesi maçlardaki performansını öne çıkararak, "Jhon Arias farklı bir ligden geliyor ve uyum sağlaması zaman alacak. Ancak temposu, teknik yeteneği ve fiziksel gücüyle bize çok yardımcı olacak. Takım arkadaşlarıyla uyum kurduğunda Premier Lig'de fark oluşturacak" dedi. Pereira ayrıca, "Arias çok teknik ama aynı zamanda çok fiziksel; birçok yeteneği var ve bize büyük katkı sağlayacağından eminim" ifadelerini kullandı.

  • Vitor Pereira
  • Arias
  • Wolves

