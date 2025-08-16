Vitor Pereira'dan Arias'a övgü: Bize çok yardımcı olacak

Önümüzdeki Premier Lig sezonunda Wolverhampton'ın kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri Jhon Arias olacak. Kolombiyalı orta saha oyuncusu, Brezilya futbolunda gösterdiği performans ve Kulüpler Dünya Kupası'ndaki etkileyici oyunuyla İngiltere'de de iz bırakmayı hedefliyor.

Wolves Teknik Direktörü Vitor Pereira, Arias'ın sezon öncesi maçlardaki performansını öne çıkararak, "Jhon Arias farklı bir ligden geliyor ve uyum sağlaması zaman alacak. Ancak temposu, teknik yeteneği ve fiziksel gücüyle bize çok yardımcı olacak. Takım arkadaşlarıyla uyum kurduğunda Premier Lig'de fark oluşturacak" dedi. Pereira ayrıca, "Arias çok teknik ama aynı zamanda çok fiziksel; birçok yeteneği var ve bize büyük katkı sağlayacağından eminim" ifadelerini kullandı.