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Spor

Vitor Pereira'dan Fenerbahçe'ye transfer önerisi

Transferde ayağını gazdan çekmeyen Fenerbahçe, genç ve potansiyeli yüksek oyunculara da ayrı bir önem veriliyor. Scout ekibinin titiz bir operasyon yürüttüğü Fenerbahçe'ye Portekizli teknik adam Vitor Pereira'dan kritik bir tavsiye geldi.

23 Temmuz 2023 Pazar 15:42 - Güncelleme:
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe'ye transfer önerisi
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Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe dev bir operasyon yürütüyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın listesine göre hareket eden yönetim, hedefteki yıldızlarla görüşmelerine aralıksız devam ediyor.

Sarı-lacivertliler'de bir yandan da scout ekibi, genç yetenekleri takıma kazandırma konusunda takipte.

Operasyonu titizlikle yürüten yönetim, orta sahaya potansiyeli yüksek bir ismi kazandırmak için harekete geçti.

VITOR PEREIRA DEVREYE GİRDİ!

Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae'yi kazandıran Portekizli hoca Vitor Pereira, transferde yeniden devreye girdi.

Güney Amerika pazarına oldukça hakim olan Pereira, 20 yaşındaki genç futbolcuyu sarı-lacivertlilere tavsiye etti.

Genç yıldızın potansiyeline oldukça güvenen Vitor Pereira, Uruguay'da futbol hayatını sürdüren oyuncuyu şiddetle Fenerbahçe'ye önerdi.

FABRICIO DIAZ FENERBAHÇE'YE!

Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, son olarak Udinese'den savunma oyuncusu Becao'yu kadrosuna katarken gündeme, Uruguaylı orta saha Fabricio Diaz geldi.

Başkan Ali Koç, Uruguay'da Liverpool Montevideo ekibinde forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız adayı için düğmeye bastı.

Kulübüyle 2026 yılına kadar bonservisi olan ve kariyeri boyunca ülkesinin dışına çıkmayan Diaz için Kanarya resmi teklifini iletti.

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Başkan Ali Koç, Diaz için Uruguay ekibi Liverpool Montevideo'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

20 yaşındaki orta saha ile de görüymeleri önemli bir aşamaya getiren Fenerbahçe, Uruguaylı yetkililerden gelecek cevabı bekliyor.

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