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Spor

Vitor Pereira'dan futbolcularına terapi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor yenilgisi sonrası moral olarak çöken oyuncularına hafta boyunca adeta terapi yaptı.

Fanatik30 Ekim 2021 Cumartesi 10:16 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 10:16
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ilk 11 seçimi, sürekli rotasyon yapması ve oyuna müdahaleleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. 53 yaşındaki teknik adam, bu akşamki Konyaspor mücadelesinin hem kendisi hem de takımı için çok önemli olduğunun farkında. Vitor Pereira, Alanya mağlubiyetinin ardından taraftarın tepkisiyle moral anlamında çöken oyuncularına hafta boyunca adeta terapi yaptı. Portekizli hoca, sık sık hem toplu halde hem de bireysel konuşmalar gerçekleştirdi. Pereira, Konyaspor maçı öncesi dün yapılan son idmanın ardından da öğrencilerini etrafına topladı.

'BİZE YAKIŞANI YAPALIM'

Pereira, "Alanyaspor maçı artık geride kaldı. Buna takılıp kalamayız. Önümüze bakıp, yolumuza devam etmeliyiz. Lig uzun bir maraton. Ancak şu da bir gerçek ki Konyaspor maçını kazanmaktan başka çaremiz kalmadı. Hem yeni bir sayfa açmak, hem de taraftarımıza pes etmeye hiç niyetimiz olmadığını göstermek için 3 puan almamız şart. Rakibimiz evinde henüz yenilgi yüzü görmedi ama bizim de gücümüz ortada. Sahaya çıkıp bize yakışanı yapalım, istediğimiz sonucu alalım" diye konuştu.

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