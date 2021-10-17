Vitor Pereira'dan futbolcularına Trabzonspor talimatı

Hürriyet 17 Ekim 2021 Pazar 09:09 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 09:09

Ligin zirvesinde 1 ve 2. sırada bulunan iki takımın liderlik savaşı şeklinde geçmesi beklenen dev mücadelesi için adeta nefesler tutuldu. Hürriyet'in haberine göre; Abdullah Avcı ve Vitor Pereira'nın yaklaşık 15 gündür kağıt üzerinde oynattığı maçı tarihe kazımak için söz sırası artık futbolcularda.

Deplasmanda oynamasına rağmen lig klasmanında 1 puan önde olan Vitor Pereira son antrenmanlarda, 'sabırlı oynayıp önce durdur, sonra vur' taktik anlayışıyla çalıştırdığı öğrenilirken, zorlu deplasmandan İstanbul'a puan veya puanlarla dönmeyi istiyor.

Bu sezon oynadığı zorlu Başakşehir ve Olympiakos maçlarını kaybeden Pereira bu kez isteğini almakta kararlı olduğunu futbolculara hafta boyunca hissettirdi.

İKİ EKİPTE DE ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLER

Büyük olasılıkla Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci'nin görev alamayacağı ve yağmur altında oynanacak dev mücadelede milli takımdan dün sabaha karşı dönen Enner Valencia da maçın seyrine göre ikinci yarıda görev almak için kenarda bekleyecek.

Dün Samandıra Can Bartu tesislerinde 11.00'de başlayan antrenmanla son taktik çalışmasını yapan sarı lacivertli ekip, 17.15'te özel uçakla Trabzon'a giderek konaklayacakları otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.