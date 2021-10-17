Vitor Pereira'dan hakem tepkisi

17 Ekim 2021 Pazar 22:04 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 22:04

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Vitop Pereira "Maç 11'e 11'ken üstün taraf bizdik. Trabzonspor'a problem yaratıyorduk. Hakemin verdiği karar nedeniyle, ki bu karar hakkında konuşmak istemiyorum, 10 kişi kaldık. Hakemin verdiği başka bir karar sonrası maç bitti. Hak etmediğimiz bir sonuçla buradan ayrılıyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum. Bundan sonra yapmamız gereken liderliği geri almak." dedi.