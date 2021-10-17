İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2021 Pazar / 11 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,262
  • EURO
    10,7921
  • ALTIN
    526.391
  • BIST100
    1409.56
Spor

Vitor Pereira'dan hakem tepkisi

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonu konuştu.

17 Ekim 2021 Pazar 22:04 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 22:04
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Vitop Pereira "Maç 11'e 11'ken üstün taraf bizdik. Trabzonspor'a problem yaratıyorduk. Hakemin verdiği karar nedeniyle, ki bu karar hakkında konuşmak istemiyorum, 10 kişi kaldık. Hakemin verdiği başka bir karar sonrası maç bitti. Hak etmediğimiz bir sonuçla buradan ayrılıyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum. Bundan sonra yapmamız gereken liderliği geri almak." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.