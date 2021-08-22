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Spor

Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

22 Ağustos 2021 Pazar 21:23 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 21:23
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Maç öncesi konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: "Zor bir maç olacak. Her maç bir meydan okuma. Muhteşem taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Onların desteği ve bizim takım ruhumuzla her zorluğun üstesinden geleceğiz."

Yaşadığımız birçok sakatlık, farklı 11'le çıkmaya mecbur etti. Her oyuncumuz çok önemli. Her maç, onlar için bir fırsattır!"

Taraftarlar bizim 12. oyuncumuz. Takımlarına aşıklar. Onların verdiği enerjiyle zorlukların üstesinden geliriz. Biz Fenerbahçeliler için çalışıyoruz.

Mesut Özil bizim kaptanımız. Takımımızda zaman zaman bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor. Perşembe günü önemli bir maçımız var. Dinlenip o maça hazır olması gerekiyor.

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