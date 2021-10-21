Vitor Pereira'dan Mesut Özil cevabı

21 Ekim 2021 Perşembe 22:29 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:29

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"HATALAR PAHALIYA PATLIYOR"

"Hiç şüphe yok ki iki takımın da işine gelmeyen bir skor. Biz kazanmak istiyorduk, erken bir gol yedik. Böyle turnuvalarda hatalar pahalıya patlıyor."

"MAÇIN RİTMİNİ BELİRLEYEMEDİK"

"İlk yarıda çok geçiş oyunu vardı, çok top kaybı yaptık. Baskıyı istediğimiz gibi yapamadık. Rakibe boşluklar verdik, organize baskı yapamadık. Maçın ritmini belirleyemedik, oyunu kontrrol etmeyi beceremedik. 2. yarıda kompakt görüntü sergiledik"

"İSTEDİĞİMİZ BİR SONUÇ DEĞİL"

"2-2'den sonraki performanstam memnundum. Önceki görüntümüzü sergilemeye başladı takımım. Normalde istediğim oyunu 2-2'den sonra gördüm. Genele baktığımızda istediğimiz bir sonuç değil"

"SONUÇTAN MEMNUN DEĞİLİM"

"Biz genç bir takımız, gelişmek isteyen bir takımız. Bu tarz genç takımlarda bunlar olabiliyor. Bu turnuvalar tecrübe gerektiriyor. Rakibimiz golle başladı ki biz golle başlamanın önemini biliyorduk. Penaltı kaçırdık, pozisyonları kaçırdık, sonuca baktığımızda istediğimiz sonucu alamadık. Sonuçtan memnun değilim, düzeltmemiz gereken davranışlar var. Onları düzeltip tekrar sahada yer almak istiyoruz."

MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

"Hiç şüphe yok ki baskıyı arttırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekti. Taze kan olarak birkaç oyuncu sokmak istedik. Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu. Mesut dışında Berisha'yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye diğerlerini sormadınız? Amacımız taze bir kan oyuna sokmaktı."

"TECRÜBE EKSİKLİĞİ VAR"

"Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Bu takım 3 yıldır Avrupa'da yok, tecrübe eksikliği yaşıyoruz. Hatalar da yapıyoruz, iyi oynadığımız maçlar da var. Yeni bir takım inşa ettiğinizde hatalar normal olabiliyor, tecrübe eksikliği yaşıyoruz."

"4 MAÇIMIZ DAHA VAR"

"Önümüzde 3 maç daha var, en iyi sonuçları almak istiyoruz. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek isterdik, maalesef olmadı. Gelecekte güçlenerek buradan çıkmak istiyoruz."